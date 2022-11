Marché de noël Thilouze Thilouze Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-11-27 10:00:00 – 2022-11-27 17:00:00

Indre-et-Loire Thilouze Les fêtes de fin d’année arrivent à grand pas et si vous souhaitez offrir des cadeaux originaux, locaux… Allez au marché de Noël organisé par le comité d’animation de Thilouze. Stands d’artisanat, produits régionaux, idées cadeaux, buvette et participation à la tombola. Les fêtes de fin d’année arrivent à grand pas et si vous souhaitez offrir des cadeaux originaux, locaux… Allez au marché de Noël organisé par le comité d’animation de Thilouze. Stands d’artisanat, produits régionaux, idées cadeaux, buvette et participation à la tombola. thilouze@wanadoo.fr +33 2 47 26 87 41 Comite d’Animation

