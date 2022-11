Marché de Noël Thézac Thézac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Thézac

Marché de Noël Thézac, 10 décembre 2022, Thézac. Marché de Noël

Thézac Lot-et-Garonne

2022-12-10 – 2022-12-10 Thézac

Lot-et-Garonne EUR 0 0 Déambulation musicale fantastique suivie du passage du Père Noël à 11h et 15h.

Artisanat local, marché de producteurs, café, vin chaud, soupe.

Château gonflable, restauration (pizzas, poulet rôti, plats réunionnais, crêpes…). +33 6 15 75 72 96

Thézac

