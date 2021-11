Thénezay Thénezay Deux-Sèvres, Thénezay MARCHÉ DE NOËL Thénezay Thénezay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thénezay

MARCHÉ DE NOËL Thénezay, 27 novembre 2021, Thénezay. MARCHÉ DE NOËL Thénezay

2021-11-27 16:00:00 – 2021-11-28

Thénezay Deux-Sèvres Thénezay Le marché de Noël de Thénezay est de retour ! Producteurs, artisans et exposants vous attendent pour fêter Noël à leurs côtés. Au programme :

– Samedi soir : animation musicale tout en profitant d’un repas de fouées et crêpes

Thénezay

