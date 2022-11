Marché de Noël – Terre Ugo Aix-en-Provence, 10 décembre 2022, Aix-en-Provence.

Marché de Noël – Terre Ugo

2022-12-10 10:00:00 – 2022-12-11 19:00:00

Terre Ugo Maison de Lavande, situé à quelques minutes du centre-ville d'Aix en Provence, est un domaine familial accès sur la mise en valeur de la lavande biologique ainsi que de l'artisanat local et du savoir-faire provençal.



Une vingtaine d’exposants sont présents pour proposer des produits bien être, alimentaires, de la céramique, décoration, objets, ateliers pour enfants … et bien plus encore !

Les belles granges en pierre d’époque, décorées pour l’occasion et chauffées aux poêles à bois donneront le ton féérique de l’évènement !



Un grand parking gratuit permet d’accueillir facilement les visiteurs, qui peuvent également se rendre sur place via un bus (renseignements sur Aix-en-Bus)



Restauration possible le midi.

Terre Ugo Maison de Lavande, situé à quelques minutes du centre-ville d’Aix en Provence, ouvre ses portes pour leur deuxième édition du marché de noël axé sur la mise en valeur de l’artisanat local et du savoir-faire provençal.

info@terreugo.com +33 7 49 72 14 12 https://terreugo.com/

