Marché de Noël Téléthon Bléré, samedi 7 décembre 2024.

En famille ou entre amis, venez passer un moment de convivialité et de fête le samedi 7 décembre 2024 au marché de Noël de Bléré de 10 h à 19 h. Père Noël présent à partir de 15 h 30. Retrouvez sur place toute la journée des exposants, du vin chaud et chocolat chaud, de nombreuses animations et spectacles, un manège pour enfants…

Au programme

– Une randonnée de 8 km organisée par les associations Les Vadrouilleurs et la Gym Volontaire de Bléré, au profit du Téléthon.

Départ à 10 h de La Gâtine, arrivée vers 12 h place Charles Bidault.

– Une chorale de Noël « Make christmas Great Again »

– Un spectacle déambulatoire « l’envolée fantastique » EUR.

Place Charles Bidault

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@blere-touraine.com

