Marché de Noël Taxat-Senat, 14 décembre 2021, Taxat-Senat.

2021-12-14 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-14 23:00:00 23:00:00

Taxat-Senat Allier Taxat-Senat Animations et surprises diverses.

Plus de 20 exposants: mosaïque, savons, bougies, décorations de noël, objets et bois, stands alimentaires …

Possibilité de manger sur place: tartiflette, crêpes et vin chaud. http://www.taxat-senat.fr/ Taxat-Senat

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

