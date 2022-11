Marché de Noël Taupont Taupont Catégories d’évènement: Morbihan

2022-11-26 – 2022-11-27

Morbihan Taupont Une dizaine d’exposants, qui sont tous des créateurs ou producteurs locaux, vous attendent dans l’atelier de Janig de 10h à 19h. Vous retrouverez sur ce petit marché : bijoux, tableaux, broderie, décorations diverses dont des décorations de Noël, des meubles relookés, etc… Et du foie gras de Cruguel et du miel de Taupont. De quoi trouver quelques idées de cadeaux de Noël. +33 6 47 76 44 10 L’Atelier de Janig Bodiel Taupont

