Marché de Noël - Targon, Gironde

Oyez Oyez les enfants ! Le Père Noël et Morgane la fée (des photos) vous attendent sous la halle pour écouter vos doléances. Les parents sont aussi conviés car divers exposants rivaliseront d'imaginations et talents pour leur présenter moult créations.

