Marché de Noël Talensac, 17 décembre 2021, Talensac.

Marché de Noël, déambulations nocturnes autour du comte du petit chaperon rouge: départ toutes les 30 minutes, vendredi de 18h à 22h, le samedi de 18h à 20h et de 20h30 jusqu’à 22h et le dimanche de 17h30 à 18h30) , tombola, feu d’artifice, spectacle à la médiathèque le samedi de 15h à 16h (pass sanitaire requis), présence du père Noël (samedi et dimanche 15h à 17h).

yvette.sauvage2235@gmail.com

