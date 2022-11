Marché de Noël Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Catégories d’évènement: Drôme

Suze-la-Rousse

Marché de Noël Suze-la-Rousse, 10 décembre 2022, Suze-la-Rousse. Marché de Noël

Place du Champ de Mars Suze-la-Rousse Drôme

2022-12-10 – 2022-12-11 Suze-la-Rousse

Drôme Venez découvrir notre marché de Noël sur la place dans une ambiance musicale et festive. Nombreux exposants, vin chaud pour les grands et apparition du Père Noël ! +33 6 79 82 62 89 Suze-la-Rousse

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Suze-la-Rousse Autres Lieu Suze-la-Rousse Adresse Place du Champ de Mars Suze-la-Rousse Drôme Ville Suze-la-Rousse lieuville Suze-la-Rousse Departement Drôme

Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suze-la-rousse/

Marché de Noël Suze-la-Rousse 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 10 décembre 2022 Drôme Place du Champ de Mars Suze-la-Rousse Drôme Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse Drôme