Lunéville Lunéville Lunéville, Meurthe-et-Moselle MARCHÉ DE NOËL SUR LA PLACE LÉOPOLD Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

MARCHÉ DE NOËL SUR LA PLACE LÉOPOLD Lunéville, 3 décembre 2021, Lunéville. MARCHÉ DE NOËL SUR LA PLACE LÉOPOLD 2021-12-03 – 2021-12-31

Lunéville Meurthe-et-Moselle Marché de Noël du 3 au 31 décembre 2021 sur la Place Léopold. Plus de détails à venir (jours et heures d’ouverture, animations, etc).

Comme les années passées, la patinoire sera tenue par les membres du Ski club de Lunéville (3 € la location des patins). +33 3 83 76 23 75 Ville de Lunéville dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse Ville Lunéville lieuville 48.59186#6.49501