Marché de Noël Sundhouse

2021-11-28 – 2021-11-28

Marché de Noël
28 novembre 2021
Sundhouse 67920

une trentaine d'exposants : artisanat, articles et produits de Noël, bredele, miel, confitures, atelier maquillage et jeux pour enfants, passage du Père Noël. Petite restauration.

+33 6 72 82 33 92

