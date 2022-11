Marché de Noël Suin Suin Catégories d’évènement: Sane-et-Loire

Sane-et-Loire Suin EUR Le foyer rural de Suin vous invite à son marché de Noël, le dimanche 11 décembre de 10h à 18h à la salle communale au bourg. Vous y trouverez de l’artisanat solidaire, des photos, des plantes et des produits gourmands. Une buvette vous permettra de passer un agréable moment après une petite excursion sur la Butte. jl.outin@orange.fr Suin

