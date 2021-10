Marché de Noël station SNSM Argenton-Porspoder-Lanildut Porspoder, 28 novembre 2021, Porspoder.

Marché de Noël station SNSM Argenton-Porspoder-Lanildut Salle Omnisports Rue de l’Europe Porspoder

2021-11-28 10:00:00 – 2021-11-28 18:30:00 Salle Omnisports Rue de l’Europe

Porspoder Finistère

La station SNSM organise un Marché de Noël le dimanche 28 novembre de 10h à 18h30 à la salle omnisports de Porspoder. De nombreux commerçants viendront exposer et vendre leurs produits. Les sauveteurs et les équipières tiendront la boutique SNSM et l’espace « dégustation ». Jeux divers, stand de maquettes et présence du Père Noël (11h30 et 15h30). Entrée gratuite. Renseignements : Mr ROLLAND, président, tél : 06 75 21 22 02

+33 6 75 21 22 02 https://station-argenton.snsm.org/

Salle Omnisports Rue de l’Europe Porspoder

