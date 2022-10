MARCHÉ DE NOËL Stainville Stainville Catégories d’évènement: Meuse

22 Rue de la petite Chalaide Salle polyvalente Stainville Meuse

2022-12-11 10:00:00 – 18:00:00

Meuse Stainville Marché de Noël offrant l’occasion de préparer les fêtes auprès d’une vingtaine de producteurs locaux et artisans originaux qui apporteront leurs produits à la vente pour l’occasion.

En intérieur chauffé, ce marché de Noël offrira l’opportunité de se plonger pour une journée dans l’ambiance des fêtes à venir avec la dégustation de boissons chaudes (jus de pommes à la cannelle, chocolat, café…) et de profiter d’une petite restauration sur place.

Entrée gratuite.

Inscriptions exposants jusque fin novembre. +33 7 71 10 51 10 Catherine bertrand

