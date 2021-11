Spay Spay Sarthe, Spay MARCHÉ DE NOEL Spay Spay Catégories d’évènement: Sarthe

Spay

MARCHÉ DE NOEL Spay, 4 décembre 2021, Spay.

2021-12-04

Spay Sarthe Spay 11h : aubade de l’Union Musicale de Spay

12h : premier tirage au sort de la tombola

15h30 : concert d’Espayrance Spay

16h30 : arrivée du Père Noël

18h : deuxième tirage au sort de la tombola

Une vingtaine d’exposants proposeront des idées cadeaux originales : bijoux, jeux, accessoires, porcelaines, miel, vins…

De nombreuses activités seront proposées : ateliers pour enfants, manège, défilés de Miss is Sophie.

