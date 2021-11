Souvigny Souvigny Allier, Souvigny Marché de Noël Souvigny Souvigny Catégories d’évènement: Allier

Souvigny

Marché de Noël Souvigny, 4 décembre 2021, Souvigny. Marché de Noël Souvigny

2021-12-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-05 19:30:00 19:30:00

Souvigny Allier Souvigny 30 exposants présents : foie gras, nougats, safran, escargots, pâtes de fruits, etc… artisans verriers, tourneur sur bois, savonnière, écrivaine, porcelainière, bijoutiers. mairie-souvigny@orange.fr +33 4 70 43 60 38 http://www.ville-souvigny.com/ Souvigny

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Souvigny Autres Lieu Souvigny Adresse Ville Souvigny lieuville Souvigny