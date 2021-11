Marché de Noël sous les Halles Questembert, 11 décembre 2021, Questembert.

Marché de Noël sous les Halles Questembert

2021-12-11 – 2021-12-12

Questembert Morbihan Questembert

Tout le week-end. Plus de 70 exposants vous attendent. Venez flâner sous les halles centenaires classées Monument Historiques et trouvez le cadeau idéal ! Entrée gratuite. Organisé par l’association Quest’n Bikes qui tient à préciser que depuis plus de 10 ans ce marché reste réservé principalement et de préférence sur une activité artisanale. Bulletin d’inscription en PJ

A partir de 9h sous les Halles du 16ème sècle.

Questembert

