2022-12-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-11 18:00:00 18:00:00

Bienvenue au marché de Noël de Senones, dans le cadre historique du cloître de l’abbaye. Vous y attendent, de nombreux stands de producteurs, artisans et artistes locaux, des petites douceurs sucrées et salées et des boissons de saison pour ravir vos papilles, dans une ambiance chaleureuse.

Le Saint-Nicolas viendra émerveiller petits et grands à l’occasion du grand défilé et offrira aux enfants friandises, spectacle et feu d’artifice.

+33 6 07 14 19 56

