Marché de Noël Sourdeval Sourdeval Catégories d’évènement: Manche

Sourdeval

Marché de Noël Sourdeval, 9 décembre 2022, Sourdeval. Marché de Noël

Sourdeval Manche

2022-12-09 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-09 22:00:00 22:00:00 Sourdeval

Manche Sourdeval 17h/22h : Marché de Noël dans les rues du centre-ville. Magasins ouverts. Buvette sur place. Visite du Père Noël. Animations enfants (structures gonflables, jeux …). 21h00 Spectacle de feu « AKOUMA » de 30 minutes. Ouvert à tous. 17h/22h : Marché de Noël dans les rues du centre-ville. Magasins ouverts. Buvette sur place. Visite du Père Noël. Animations enfants (structures gonflables, jeux …). 21h00 Spectacle de feu « AKOUMA » de 30 minutes. Ouvert à tous. uciasourdeval@gmail.com Sourdeval

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Sourdeval Autres Lieu Sourdeval Adresse Sourdeval Manche Ville Sourdeval lieuville Sourdeval Departement Manche

Sourdeval Sourdeval Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sourdeval/

Marché de Noël Sourdeval 2022-12-09 was last modified: by Marché de Noël Sourdeval Sourdeval 9 décembre 2022 manche Sourdeval Sourdeval, Manche

Sourdeval Manche