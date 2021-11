Marché de Noël Soultz-sous-Forêts, 27 novembre 2021, Soultz-sous-Forêts.

Marché de Noël Soultz-sous-Forêts

2021-11-27 – 2021-12-19

Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin Soultz-sous-Forêts

Les 4 week-ends de l’Avent, plongez dans une ambiance féérique et chaleureuse au marché de Noël de Soultz-sous-Forêts. Sur la place du Général de Gaulle et au relais culturel La Saline, artistes, artisans et producteurs vous font découvrir leurs créations et productions. De nombreuses animations sont proposées pour l’occasion : rencontres avec les personnages de Noël, allumage des bougies de l’Avent, café bistro, spectacles, ateliers, concerts…

Programme complet de la Féerie de Noël en Outre-Forêt à retrouver sur www.cc-outreforet.fr/noel/

+33 3 88 80 47 25

Soultz-sous-Forêts

