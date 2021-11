Soppe-le-Bas Soppe-le-Bas Haut-Rhin, Soppe-le-Bas Marché de Noël Soppe-le-Bas Soppe-le-Bas Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Soppe-le-Bas Haut-Rhin Soppe-le-Bas Soppe en lumière Petite restauration, vin chaud et chocolat chaud vot ravir petits et grands. Venez nombreux avec vos bonnets Père-Noël pour obtenir une boisson chaude offerte ! Le Père-Noël sera présent ! N'hésite pas à lui rapporter ta lettre. Tu peux aussi nous apporter une décoration que tu as faite toi-mêmepour décorer le sapin et tu recevras un bon chocolat chaud. +33 3 89 26 90 68

