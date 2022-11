Marché de Noël Sombernon Sombernon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Sombernon

Marché de Noël Sombernon, 3 décembre 2022, Sombernon. Marché de Noël

Avenue de la Brenne Espace de la Brenne Sombernon Côte-d’Or Espace de la Brenne Avenue de la Brenne

2022-12-03 14:00:00 – 2022-12-03 22:00:00

Espace de la Brenne Avenue de la Brenne

Sombernon

Côte-d’Or EUR 40 exposants artisans créateurs / commerçants locaux.

Restauration / Buvette (vin chaud, soupe …)

Structure gonflable / Maquillage

Tombola panier gourmand +33 3 80 33 40 01 Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Sombernon Autres Lieu Sombernon Adresse Sombernon Côte-d’Or Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Ville Sombernon lieuville Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon Departement Côte-d’Or

Sombernon Sombernon Côte-d’Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sombernon/

Marché de Noël Sombernon 2022-12-03 was last modified: by Marché de Noël Sombernon Sombernon 3 décembre 2022 Avenue de la Brenne Espace de la Brenne Sombernon Côte-d'Or Côte-d'Or Sombernon

Sombernon Côte-d’Or