Marché de Noël Soligny-la-Trappe, 17 décembre 2022, Soligny-la-Trappe. Marché de Noël

Salle polyvalente Soligny-la-Trappe Orne

2022-12-17 09:00:00 09:00:00 – 2022-12-17 18:00:00 18:00:00 Soligny-la-Trappe

Orne Marché de Noël organisé par le comité des fêtes de Soligny-la-Trappe.

Nombreux exposants, producteurs locaux, artisanats, artistes. Nombreuses idées cadeaux de Noël.

