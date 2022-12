Marché de Noël solidaire Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-12-20 – 2022-12-20

Côtes-d’Armor « Back to Africa », « Les lumières du Vietnam », « Un enfant du Pérou » et « Little World Nepal France » vous proposent la vente de produits artisanaux des différents continents : bijoux, vêtements pour adultes et enfants, foulards, objets de décorations, papeterie… Quelques produits d’artisans locaux seront également proposés.

Sur place : salon de thé accompagné en musique par le groupe Trad En Rance.

Tout ceci au profit de ces 4 associations caritatives qui œuvrent pour les familles démunies dans les pays respectifs. +33 2 96 27 71 19 https://www.abbaye-st-jacut.com/programmation/detail/marche-solidaire-dec2023 Abbaye 3 rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

