Marché de Noël solidaire Rothau Rothau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rothau

Marché de Noël solidaire Rothau, 3 décembre 2022, Rothau. Marché de Noël solidaire

6 Place du Général De Gaulle Rothau Bas-Rhin

2022-12-03 09:00:00 – 2022-12-03 18:00:00 Rothau

Bas-Rhin Rothau Le restaurant Les petits plats de “Mamama”, organise un premier Marché de Noël solidaire au bénéfice de la Croix Blanche, regroupant une vingtaine d’artisans et producteurs de notre belle vallée de la Bruche pour soutenir leur visibilité au grand public (bijoux, jouets en bois, bougies, savons, objets déco, miel & confitures, épices, bières, vins, paniers etc…). Le père Noël, la mère Noël et les lutins seront de la fête ! Et pour les gourmands, le vin et jus d’orange chauds seront offert aux visiteurs. La remise du chèque de notre collecte pour la Croix Blanche de Schirmeck se fera à 16h directement au restaurant avec les officiels et la Mairie. Le restaurant Les petits plats de “Mamama”, organise un premier Marché de Noël solidaire regroupant des artistes et producteurs de la vallée de la Bruche . Lors de votre visite, un verre de vin chaud vous sera offert. . +33 3 88 47 15 28 Rothau

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rothau Autres Lieu Rothau Adresse 6 Place du Général De Gaulle Rothau Bas-Rhin Ville Rothau lieuville Rothau Departement Bas-Rhin

Rothau Rothau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rothau/

Marché de Noël solidaire Rothau 2022-12-03 was last modified: by Marché de Noël solidaire Rothau Rothau 3 décembre 2022 6 Place du Général De Gaulle Rothau Bas-Rhin Bas-Rhin Rothau

Rothau Bas-Rhin