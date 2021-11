Rothau Rothau 67570, Rothau Marché de Noël solidaire Rothau Rothau Catégories d’évènement: 67570

Rothau

Marché de Noël solidaire Rothau, 4 décembre 2021, Rothau. Marché de Noël solidaire Rothau

2021-12-04 09:00:00 – 2021-12-04 17:00:00

Le restaurant Les petits plats de "Mamama", organise un premier Marché de Noël solidaire regroupant des artistes et producteurs de notre belle vallée de la Bruche pour soutenir leur visibilité au grand public. Les stands présents seront : les jouets en bois du "Lutin des Bois" (Bellefosse) – les décorations & objets en bois de "Déclinaison du Bois" (Barembach) avec démonstration de tournage – les bijoux "Faërie Copper" (Natzwiller) avec démonstrations de créations de bijoux ornés de fil de cuivre – les épices de la "Tôque de Grand-mère" – les bières de la brasserie du "Framont" (Grandfontaine) – les vins de la cave "Barthel" – le miels des "Abeilles de la Rothaine" – les confitures de "Mamie Astride" – les créations de sacs en matériel usagé de Sandra. De multiples dégustations de ces produits vous seront proposés. Lors de votre visite, un verre de vin chaud vous sera offert. Profitez également de la vente de Bredele de Noël préparés par nos soins et de notre brocante solidaire disponible toute l'année. +33 3 88 47 15 28

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

