Marché de Noël solidaire Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Marché de Noël solidaire Martigues, 4 décembre 2022, Martigues. Marché de Noël solidaire

2 boulevard Joliot-Curie Ferrières Maison saint François Martigues Bouches-du-Rhône Ferrières 2 boulevard Joliot-Curie

2022-12-04 – 2022-12-04

Ferrières 2 boulevard Joliot-Curie

Martigues

Bouches-du-Rhône Vous y trouverez des cadeaux à petit prix, des pâtisseries…, au profit du Secours Catholique, de la paroisse de Mampatim (Sénégal) et du CCFD-Terre solidaire.

Sur place : buvette et tombola. Large choix de cadeaux artisanaux à l’occasion du Marché de Noël solidaire organisé par la Paroisse de Martigues.

Vous serez accueillis à la Maison saint François, dans le quartier de Ferrières. accueilparoisse.m@gmail.com +33 4 42 42 10 65 http://paroissedemartigues.over-blog.com/ Ferrières 2 boulevard Joliot-Curie Martigues

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Maison saint François Adresse Martigues Bouches-du-Rhône Ferrières 2 boulevard Joliot-Curie Ville Martigues lieuville Ferrières 2 boulevard Joliot-Curie Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Maison saint François Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Marché de Noël solidaire Martigues 2022-12-04 was last modified: by Marché de Noël solidaire Martigues Martigues Maison saint François 4 décembre 2022 2 boulevard Joliot-Curie Ferrières Maison saint François Martigues Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhne Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône