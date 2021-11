Cognin Cognin Cognin, Savoie Marché de Noël Solidaire Cognin Cognin Catégories d’évènement: Cognin

Marché de Noël Solidaire Cognin, 27 novembre 2021, Cognin. Marché de Noël Solidaire Salle de La Forgerie Avenue de Corinthe Cognin

2021-11-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-27 18:00:00 18:00:00 Salle de La Forgerie Avenue de Corinthe

Cognin Savoie Cognin Marché de Noël solidaire. Vingt associations de solidarité. Exposition Récit’procités. Animations: Alma Latina, contes pour enfants, ateliers d’Hydraulique sans frontières. Partenariat France Bleu. Inauguration 11h30. ch25lemarchand@gmail.com +33 6 84 96 07 12 https://www.communes-solidaires.org/ Salle de La Forgerie Avenue de Corinthe Cognin

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

