Marché de Noël Sigoulès-et-Flaugeac, 5 décembre 2021, Sigoulès-et-Flaugeac. Marché de Noël Le bourg Derrière la mairie Sigoulès-et-Flaugeac

2021-12-05 09:00:00 – 2021-12-05 17:00:00 Le bourg Derrière la mairie

Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne Sigoulès-et-Flaugeac Marché de Noël à Sigoulès !

Au programme: Artisans et producteurs, présence du Père Noël, activités gratuites pour les enfants. Restauration sur place. Crêpes, vin chaud, chocolat chaud, snack Marché de Noël à Sigoulès !

