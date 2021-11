Sèvremoine Sèvremoine Maine-et-Loire, Sèvremoine MARCHE DE NOEL Sèvremoine Sèvremoine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Sèvremoine

MARCHE DE NOEL Sèvremoine, 4 décembre 2021, Sèvremoine. MARCHE DE NOEL Rue Augustin Vincent Parking du centre social Sèvremoine

2021-12-04 14:00:00 – 2021-12-04 20:30:00 Rue Augustin Vincent Parking du centre social

Sèvremoine Maine-et-Loire Sèvremoine Les associations locales ainsi qu’une trentaine d’exposants seront présents :

-Décorations de noël

-Bijoux / créations fait main

-Epicerie fine/ fleurs

-Savons / Bien-être

-Bières et spiritueux Bar, crêpes et gaufres sur place

Entrée libre

Pass sanitaire demandé Marché de Noël à Saint-André-de-la-Marche +33 6 72 48 76 13 Les associations locales ainsi qu’une trentaine d’exposants seront présents :

-Décorations de noël

-Bijoux / créations fait main

-Epicerie fine/ fleurs

-Savons / Bien-être

-Bières et spiritueux Bar, crêpes et gaufres sur place

Entrée libre

Pass sanitaire demandé Rue Augustin Vincent Parking du centre social Sèvremoine

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Sèvremoine Autres Lieu Sèvremoine Adresse Rue Augustin Vincent Parking du centre social Ville Sèvremoine lieuville Rue Augustin Vincent Parking du centre social Sèvremoine