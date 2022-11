Marché de Noël Sérent Sérent Catégories d’évènement: Morbihan

Sérent

Marché de Noël Sérent, 11 décembre 2022, Sérent. Marché de Noël

Sérent Morbihan

2022-12-11 – 2022-12-11 Sérent

Morbihan Sérent Marché de Noël et projection de conte : le 11 décembre sera féérique à Sérent ! Que ce soit du côté des commerçants sérentais ou de la commune, la mobilisation est forte pour faire du 11 décembre une journée qui marquera l’entrée dans les fêtes de Noël. Ser’En Action, l’association des professionnels sérentais, organise son marché de Noël le dimanche 11 décembre 2022 de 10h à 19h!

Les commerçants ont œuvré pour accueillir artisans, artistes et producteurs locaux. Vin chaud et petite restauration sur place. Point d’orgue de cette journée, à 18 h 30, un « Conte de Noël » sera projeté sur la façade de l’église qui revêtira alors de multiples couleurs. Cette animation sera gratuite et ouverte à tous ! asso.serenaction@gmail.com +33 2 97 75 98 66 Sérent

dernière mise à jour : 2022-11-17 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Sérent Autres Lieu Sérent Adresse Sérent Morbihan OT MALESTROIT - Destination Brocéliande Ville Sérent lieuville Sérent Departement Morbihan

Sérent Sérent Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serent/

Marché de Noël Sérent 2022-12-11 was last modified: by Marché de Noël Sérent Sérent 11 décembre 2022 morbihan Sérent Sérent Morbihan OT MALESTROIT - Destination Brocéliande

Sérent Morbihan