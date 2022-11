Marché de Noël Seppois-le-Bas Seppois-le-Bas Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Seppois-le-Bas Le Marché de Noël de Seppois le Bas accueille les visiteurs dans l’ambiance magique de la période de l’Avent. Les cabanons en bois illuminés sont installés au cœur du village, offrant un emplacement de choix aux dizaines de stands montés pour l’occasion. Des spécialités culinaires, à déguster sur place, sont aussi prévues. Chalets illuminés, nombreux exposants et animations. Petite restauration sur place. +33 3 89 25 60 07 Seppois-le-Bas

