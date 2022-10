Marché de Noël Sennevières, 11 décembre 2022, Sennevières.

Marché de Noël

Sennevières Indre-et-Loire

2022-12-11 10:00:00 – 2022-12-11 18:00:00

Sennevières

Indre-et-Loire

Sennevières

12 artisan(e)s seront présentes : couture éco-responsable, biscuits, vin, miel, illustration, bijoux, couronnes de fleurs, savons, cosmétiques et évidemment les infusions et épices de la Cabane à Plantes ! Un magnifique choix pour offrir à Noël des cadeaux éthiques, locaux et savoureux. L’ensemble en musique. Point boissons et petite restauration.

12 artisan(e)s seront présentes : couture éco-responsable, biscuits, vin, miel, illustration, bijoux, couronnes de fleurs, savons, cosmétiques et les infusions et épices de la Cabane à Plantes ! Des cadeaux éthiques, locaux et savoureux. L’ensemble en musique. Point boissons et petite restauration.

juliette@lacabaneaplantes.com +33 6 50 02 93 63

J.Krier Mallet

Sennevières

dernière mise à jour : 2022-10-20 par