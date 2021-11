Saint-Pierre-de-Clairac Saint-Pierre-de-Clairac Lot-et-Garonne, Saint-Pierre-de-Clairac Marché de Noël semi-nocturne. Saint-Pierre-de-Clairac Saint-Pierre-de-Clairac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Pierre-de-Clairac

Marché de Noël semi-nocturne. Saint-Pierre-de-Clairac, 11 décembre 2021, Saint-Pierre-de-Clairac. Marché de Noël semi-nocturne. Saint-Pierre-de-Clairac

2021-12-11 15:00:00 – 2021-12-11 22:00:00

Saint-Pierre-de-Clairac Lot-et-Garonne Saint-Pierre-de-Clairac Pour la première année, le comité des fêtes de Saint Pierre de Clairac, avec la participation de la commune, organise son marché de Noël semi-nocturne. Celui-ci sera organisé sur la place du village afin de créer une ambiance chaleureuse et intime. Un village de Noël sera installé afin que les enfants puissent venir faire la photo souvenir avec le Père Noël. L’animation générale sera effectuée par Jérôme Chaumet. Il sera accompagné de petits spectacles, de chorales et de jeux pour enfants. Sur place, les visiteurs pourront également profiter de plusieurs stands de restauration, buvettes et vin chaud. Pour la première année, le comité des fêtes de Saint Pierre de Clairac, avec la participation de la commune, organise son marché de Noël semi-nocturne. Pour la première année, le comité des fêtes de Saint Pierre de Clairac, avec la participation de la commune, organise son marché de Noël semi-nocturne. Celui-ci sera organisé sur la place du village afin de créer une ambiance chaleureuse et intime. Un village de Noël sera installé afin que les enfants puissent venir faire la photo souvenir avec le Père Noël. L’animation générale sera effectuée par Jérôme Chaumet. Il sera accompagné de petits spectacles, de chorales et de jeux pour enfants. Sur place, les visiteurs pourront également profiter de plusieurs stands de restauration, buvettes et vin chaud. comité des fêtes

Saint-Pierre-de-Clairac

dernière mise à jour : 2021-11-26 par OT Destination Agen

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Pierre-de-Clairac Autres Lieu Saint-Pierre-de-Clairac Adresse Ville Saint-Pierre-de-Clairac lieuville Saint-Pierre-de-Clairac