Marché de Noël Seltz

2021-12-11 – 2021-12-12

Seltz 67470

2021-12-11 – 2021-12-12

Le marché de Noël de L'Association des Professionnels de Seltz et environs. De nombreux stands proposeront des idées de décorations de Noël, des cadeaux artisanaux. Le Père Noël fera son apparition, manège et pleins d'autres surprises…. Petite restauration sur place.

+33 3 88 06 37 91

