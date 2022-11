Marché de Noël Seignosse, 2 décembre 2022, Seignosse.

Marché de Noël

Place de la Mairie Seignosse Landes

2022-12-02 – 2022-12-04

Seignosse

Landes

Marché de Noël : vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre à Seignosse Bourg.

Comme chaque année le Bourg de Seignosse se transforme en grand Marché de Noël pour un week-end. Dès le vendredi soir, venez profiter des festivités dans une ambiance magique et chaleureuse.

Le Village des Artisans et créateurs vous accueille pour vos idées cadeaux et la Halle gourmande pour vous régaler !

La Halle gourmande :

Pour passer un bon moment entre amis ou en famille la Halle gourmande vous accueille avec : Spot Palace, La Boca, Ma p’tite Chariotte, Le Drop’in, Kafe Zen, La rôtisserie seignossaise, La Côte d’argent et l’Espace Jeunes de Seignosse.

La Bodega sera tenue par les associations : Tennis Club de Seignosse et Lou surfou Surf Club.

Programme complet sur le site de la Ville : seignosse.fr

Seignosse

