Marché de Noël Sées, 10 décembre 2021, Sées.

Marché de Noël Sées

2021-12-10 10:00:00 – 2021-12-10 19:00:00

Sées Orne Sées

Le 10 et 11 Décembre, la ville de Sées vous propose un week-end spécial Noël !

Le marché de Noël se déroulera le vendredi 10 Décembre de 15h à 21h, ainsi que le samedi 11 Décembre de 10h à 19h à l’Espace culturel des Halles.

De nombreux exposants y seront présents et proposeront à la vente : miel, objets décoratifs, gourmandises, confitures artisanales, de quoi ravir les petits comme les grands et préparer de multiples cadeaux de Noël.

Pass sanitaire obligatoire.

+33 2 33 81 79 70

dernière mise à jour : 2021-11-19 par OT DE SEES