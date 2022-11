Marché de Noël Secondigny Secondigny Catégories d’évènement: Deux-Svres

Marché de Noël

2022-12-17

1 Place de l'Hôtel de Ville Centre bourg Secondigny Deux-Svres

10:00:00 – 20:00:00

Centre bourg 1 Place de l’Hôtel de Ville

Secondigny

Deux-Svres Marché de Noël, venue du Père Noël, cadeaux pour les enfants, nombreux commerçants.

Hohoho, cette année, nous vous proposons le marché de Noël sur une journée ! La mairie recherche des exposants créateurs. Le marché se déroulera sous tivoli. Prenez contact par mail ou téléphone ou SMS pour plus d’informations : au 06 24 85 79 57 sandrine.clisson79@orange.fr Nous vous attendons nombreux pour exposer et pour venir faire un tour au marché ! Marché de Noël, venue du Père Noël, cadeaux pour les enfants, nombreux commerçants.

Hohoho, cette année, nous vous proposons le marché de Noël sur une journée ! La mairie recherche des exposants créateurs. Le marché se déroulera sous tivoli. Prenez contact par mail ou téléphone ou SMS pour plus d'informations : au 06 24 85 79 57 sandrine.clisson79@orange.fr Nous vous attendons nombreux pour exposer et pour venir faire un tour au marché !

Centre bourg 1 Place de l’Hôtel de Ville Secondigny

