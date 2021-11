Marché de Noël Schirrhoffen, 20 novembre 2021, Schirrhoffen.

Marché de Noël Schirrhoffen

2021-11-20 – 2021-11-20

Schirrhoffen 67240 Schirrhoffen

Découvrez le Marché de Noël de Schirrhoffen !

Chaleureux et accueillant, vous y trouverez des idées de cadeaux, de décorations chatoyantes et des gourmandises traditionnelles des Noëls alsaciens.

Le samedi vous sera proposée une animation théâtrale, et le père Noël sera de passage à 16h le dimanche pour la joie des enfants.

Petit mais original, dans ce marché de Noël, les artisans locaux n’attendent que vous.

+33 6 80 60 04 78

dernière mise à jour : 2021-10-27 par