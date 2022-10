Marché de Noël Schillersdorf Schillersdorf Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Schillersdorf

Marché de Noël Schillersdorf, 10 décembre 2022, Schillersdorf. Marché de Noël

16 Rue du Pasteur Schroeder Schillersdorf Bas-Rhin

2022-12-10 15:00:00 – 2022-12-10 20:00:00 Schillersdorf

Bas-Rhin Schillersdorf Petit marché de Noël, promenade en calèche, participation de la chorale des jeunes chanteurs de Weiterswiller et de la fanfare. Décorations des maisons. Manifestation organisée par la commune de Schillersdorf. +33 3 88 89 41 18 Schillersdorf

