Notre-Dame-de-Bellecombe Notre-Dame-de-Bellecombe Notre-Dame-de-Bellecombe, Savoie Marché de Noël “Saveurs et Savoir-faire” Notre-Dame-de-Bellecombe Notre-Dame-de-Bellecombe Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bellecombe

Savoie

Marché de Noël “Saveurs et Savoir-faire” Notre-Dame-de-Bellecombe, 19 décembre 2021, Notre-Dame-de-Bellecombe. Marché de Noël “Saveurs et Savoir-faire” Place de la Mairie Chef Lieu Notre-Dame-de-Bellecombe

2021-12-19 – 2021-12-19 Place de la Mairie Chef Lieu

Notre-Dame-de-Bellecombe Savoie Notre-Dame-de-Bellecombe Marché Saveurs Savoirs Faire en extérieur avec différents stands d’artisans, de produits du terroir et de gourmandises pour offrir un présent pour les fêtes de fin d’année. On vous attend nombreux. info@notredamedebellecombe.com +33 4 79 31 61 40 http://www.notredamedebellecombe.com/ Place de la Mairie Chef Lieu Notre-Dame-de-Bellecombe

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bellecombe, Savoie Autres Lieu Notre-Dame-de-Bellecombe Adresse Place de la Mairie Chef Lieu Ville Notre-Dame-de-Bellecombe lieuville Place de la Mairie Chef Lieu Notre-Dame-de-Bellecombe