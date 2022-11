Marché de Noel Savasse Savasse Savasse Catégories d’évènement: Drôme

Marché de Noel Savasse, 17 décembre 2022, Savasse.

Drôme Savasse Le marché de noël festif vous attend; avec animation musicale, remise des cadeaux des enfants en mains propres au père Noël ,et pour clôturer la soirée en beauté, à 20h30 un feu d’artifice explosera de 1000 feux. +33 4 75 01 11 73 Savasse

