Marché de Noël Saussignac, 11 décembre 2021, Saussignac.

Marché de Noël le bourg Château de Saussignac Saussignac

2021-12-11 – 2021-12-11 le bourg Château de Saussignac

Saussignac Dordogne Saussignac

Le 20ème marché de Noël organisé par l’association le CEP ( culture et patrimoine) aura lieu les 11 et 12 décembre 2021.

Une trentaine d’exposants seront présents dans trois salles chauffées et magnifiquement décorées dans le château de Sausignac et trois chalets en extérieur.

Seront proposées uniquement des produits artisanaux, objets en bois, maroquinerie, compositions florales, déco de Noël, bijoux, créations textiles, friandises de fête etc…Dans les chalets, le vin chaud proposé par les écoles du RPI, des crêpes réalisées par les membres de l’asms et une restauration assurée par les associations des coteaux.

Animations : un groupe musical et la calèche du père Noël le dimanche après-midi. Une tombola et un salon de thé.

Entrée gratuite.

+33 5 53 27 25 13

le bourg Château de Saussignac Saussignac

