Sartilly-Baie-Bocage Manche Sartilly-Baie-Bocage PROGRAMME DU WEEK-END : Marché de Noël : artisans locaux et produits du terroir sur le parking de la salle culturelle l’Etoile les samedi 04 et dimanche 05 décembre, de 10h à 19h.

Food trucks & défis associatifs pour tous ! Spectacle Les Baladins du Mont organisé par le Téléthon le samedi 04 décembre à 21h.

