Moselle Voici venu le temps de l’Avent et son authentique Marché de Noël aux mille saveurs… En plein cœur de l’hiver, l’atmosphère chaleureuse du Marché de Noël de Sarreguemines ne pourra que vous séduire ! Au rythme des douces mélodies de Noël, laissez-vous tenter par les nombreux petits plaisirs proposés dans les chalets disséminés de la Place de la République à la Place du Marché : vin chaud, spécialités gastronomiques régionales, artisanat sur le thème de Noël et idées cadeaux. La présence du Père Noël dans sa maison, la roulotte de marionnettes, les animations pour enfants au sein du Musée et de la Médiathèque, la journée de Saint Nicolas sont autant de temps forts propices à l’univers de la famille. Sarreguemines Tourisme – Cindy Turpin

