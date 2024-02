Marché de Noël au rond-point Sarp, samedi 30 novembre 2024.

Marché de Noël au rond-point Sarp Hautes-Pyrénées

Pendant 2 jours à Sarp, partez à la recherche de cadeaux originaux dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec

Les producteurs et créateurs locaux qui seront présents pour vous présenter leur stand aux couleurs de Noël.

Et profitez des animations en continu avec les jeux en bois, de la musique, ….

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-30

fin : 2024-12-01

au rond-point SARP

Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie commune-de-sarp@orange.fr

L'événement Marché de Noël Sarp a été mis à jour le 2024-02-12