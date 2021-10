Santec Santec Finistère, Santec Marché de Noël Santec Santec Catégories d’évènement: Finistère

Santec

Marché de Noël Santec, 27 novembre 2021, Santec. Marché de Noël Santec

2021-11-27 – 2021-11-28

Santec Finistère Santec A Santec, Marché de Noël à la salle polyvalente.

artisans, créateurs, nombreuses animations. organisé par le Comité des fêtes. comitedesfetes.santec@gmail.com http://www.comite-des-fetes-de-santec.fr/ A Santec, Marché de Noël à la salle polyvalente.

artisans, créateurs, nombreuses animations. organisé par le Comité des fêtes. Santec

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Santec Autres Lieu Santec Adresse Ville Santec lieuville Santec