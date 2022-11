MARCHÉ DE NOËL Sampigny Sampigny Catégories d’évènement: Meuse

Sampigny

MARCHÉ DE NOËL Sampigny, 27 novembre 2022, Sampigny. MARCHÉ DE NOËL

Rue Henriette-de-Lorraine Salle Mariette-Vautrin Sampigny Meuse Salle Mariette-Vautrin Rue Henriette-de-Lorraine

2022-11-27 – 2022-11-27

Salle Mariette-Vautrin Rue Henriette-de-Lorraine

Sampigny

Meuse Organisé par l’association Dynasamp.

45 exposants seront présents. Arrivée du père Noël et de ses lutins à 15h.

Restauration et buvette. 50 exposants. +33 6 87 38 92 22 Salle Mariette-Vautrin Rue Henriette-de-Lorraine Sampigny

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Sampigny Autres Lieu Sampigny Adresse Sampigny Meuse Salle Mariette-Vautrin Rue Henriette-de-Lorraine Ville Sampigny lieuville Salle Mariette-Vautrin Rue Henriette-de-Lorraine Sampigny Departement Meuse

Sampigny Sampigny Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sampigny/

MARCHÉ DE NOËL Sampigny 2022-11-27 was last modified: by MARCHÉ DE NOËL Sampigny Sampigny 27 novembre 2022 Meuse Rue Henriette-de-Lorraine Salle Mariette-Vautrin Sampigny Meuse Sampigny

Sampigny Meuse