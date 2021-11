Samoreau Samoreau Samoreau, Seine-et-Marne Marché de Noël Samoreau Samoreau Catégories d’évènement: Samoreau

Marché de Noël Samoreau, 27 novembre 2021, Samoreau. Marché de Noël La Grange aux Dîmes 11 Rue de l’Église Samoreau

2021-11-27 09:30:00 09:30:00 – 2021-11-27 18:30:00 18:30:00 La Grange aux Dîmes 11 Rue de l’Église

« Le marché de Noël de Samoreau se déroulera dans le cadre féerique de la Grange aux Dîmes. Ensemble sous le signe de la solidarité festive et culturelle, nous vous attendons pour préparer vos fêtes de fin d'année.

+33 1 64 23 71 09

